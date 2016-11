Formel 1 Hamilton startet von der Pole

Von red/SID 12. November 2016 - 18:04 Uhr

Lewis Hamilton startet am Sonntag von der Pole.Foto: dpa

Nico Rosberg könnte am Sonntag beim Großen Preis von Brasilien eigentlich Weltmeister werden. Beim Qualifying setzte sich allerdings sein letzter verbliebener Rivale Lewis Hamilton durch und startet damit von der Pole.

Sao Paulo - Mercedes-Pilot Nico Rosberg hat im Qualifying zum Großen Preis von Brasilien die perfekte Ausgangsposition für den vorzeitigen Titelgewinn in der Formel 1 verpasst. Der Wiesbadener geht lediglich von Startplatz zwei ins Rennen am Sonntag (17 Uhr MEZ/RTL und Sky). Sein Teamkollege und einziger verbliebener WM-Rivale Lewis Hamilton fuhr im Qualifying die Bestzeit.

Rosberg hat vor dem vorletzten Saisonrennen 19 Punkte Vorsprung auf den dreimaligen Champions aus England. Feiert Rosberg in Interlagos seinen dritten Sieg nach 2014 und 2015, ist ihm der Titel beim Saisonfinale in Abu Dhabi (27. November) nicht mehr zu nehmen. Doch selbst ein sechster Rang würde dem 31-Jährigen zur vorzeitigen Entscheidung in der Meisterschaft reichen, wenn der in Brasilien noch sieglose Hamilton nicht über Platz zehn hinauskommt.

Für Hamilton ist es die 60. Pole seiner Karriere. Mit einem Sieg in Brasilien würde er in der „ewigen“ Bestenliste mit 52 Erfolgen Alain Prost überholen und den alleinigen zweiten Platz hinter Rekordweltmeister Michael Schumacher (91 Siege) einnehmen.