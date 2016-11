Formel 1 Hamilton gratuliert Rosberg zum Titel

Von red/dpa 30. November 2016 - 22:00 Uhr

Der neue und der alte Formel-1-Weltmeister: Nico Rosberg mit seinem Teamkollegen Lewis Hamilton.Foto: Getty Images Europe

Früher waren beide dicke Freunde, die Konkurrenz-Situation bei Mercedes hat diese Freundschaft in eine Dauerrivalität verwandelt. Nun hat Lewis Hamilton dem frisch gebackenen Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg per Twitter zum Titelgewinn gratuliert.

Berlin - Lewis Hamilton hat seinem Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg zu dessen erster Formel-1-Weltmeisterschaft gratuliert. „Wir haben damals gesagt, dass wir beide Champions sein werden, jetzt sind wir es beide!“, schrieb Hamilton am Mittwochabend auf Twitter über einem alten Foto von ihm und Rosberg. „Herzlichen Glückwunsch, Nico. Du hast alles getan, was ein Champion tun musste. Wohlverdient“.

We said we'd be champions back then, now we both are! Congratulations Nico, you did everything a champion needed to do. Well deserved 🙌🏾 pic.twitter.com/CIFPw1K2Fq— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 30. November 2016

Rosberg und Hamilton waren früher Kart-Kollegen und Freunde, wie auch auf Hamiltons Foto zu sehen ist. Als Teamkollegen bei Mercedes wurden sie in der Formel 1 aber zu Dauerrivalen. Rosberg war am Wochenende in Abu Dhabi erstmals Weltmeister vor Hamilton geworden.