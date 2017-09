Forensische Psychiatrie in Zwiefalten Drei Männer fliehen aus Anstalt

Von red/dpa 24. September 2017 - 11:48 Uhr

Aus dem Zentrum für Psychiatrie in Zwiefalten sind am Samstagabend drei Männer geflüchtet. Die Polizei fahndet bisher ohne Erfolg nach den Männern.





8 Bilder ansehen

Zwiefalten - Mit verknoteten Bettlaken und einem selbstgebauten Rammbock aus Bettkasten-Holz sind drei Männer aus einer Forensischen Psychiatrie geflohen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Männer am Samstagabend aus dem zweiten Stock der Anstalt in Zwiefalten (Kreis Reutlingen) ausgebrochen. Sie hatten mithilfe von Bettkasten-Holz einen Rammbock gebaut und damit die alte Außenwand aus Ziegelsteinen durchbrochen. Anschließend seilten sie sich mit verknoteten Bettlaken aus dem zweiten Stock ab.

Mehr zum Thema

Gegen 20.30 Uhr wurde der Ausbruch entdeckt, nachdem in der Abteilung ein Brandmeldealarm auslöst worden war.Weil sie dabei bei ihrer Fluchtaktion auch einen Heizkörper beschädigten, wurde durch den ausgetretenen Wasserdampf die Brandmeldeanlage ausgelöst. Noch in der Nacht eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagen in die auch Personenspürhunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden sind, verliefen bislang erfolglos.

Polizei gibt Täterbeschreibung heraus

Die drei Flüchtigen, die sich zur Behandlung ihrer Drogenabhängigkeit in der Klinik aufgehalten haben und zum Teil noch mehrjährige Haftstrafen wegen Raubdelikten abzusitzen haben, werden wie folgt beschrieben:

Der 30-Jährige ist etwa 1,77 Meter groß und schlank. Er hat dunkelblonde Haare, trägt einen Oberlippen- und Kinnbart und hat auf dem rechten Handrücken eine Tätowierung, die einen Kompass zeigt.

Der flüchtige 32-Jährige ist etwa 1,68 Meter groß und kräftig. Er hat schwarze, kurze Haare und soll mit einer Bomberjacke bekleidet gewesen sein.

Beim Ältesten des Trios handelt es sich um einen 38-Jährigen. Er ist etwa 1,78 Meter groß und kräftig. Er hat schwarze Haare, einen Vollbart und eine Tätowierung am linken Handgelenkt.

Kein Interesse aufzufallen

„Die Flüchtigen haben kein Interesse, in der Bevölkerung aufzufallen und wollen weiterhin unerkannt flüchten“, vermutete ein Sprecher der Polizei. Die Männer hielten sich vermutlich schon nicht mehr im direkten Umfeld von Zwiefalten auf.