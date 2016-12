„Forbes“-Magazine Das sind die erfolgreichsten Schauspieler 2016

Von naf 28. Dezember 2016 - 14:30 Uhr

Wer hat in diesem Jahr die meisten Zuschauer ins Kino locken können? Das „Forbes“-Magazin hat die Antwort auf die Frage und die zehn erfolgreichsten Schauspieler 2016 gekürt.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Wenn das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ die erfolgreichsten Schauspieler kürt, dann hat das nicht unbedingt mit der schauspielerischen Leistung der Platzierten zu tun, sondern mit den Unmengen an Geld, die die Filme, in denen sie mitgewirkt haben, eingespielt haben.

Mehr zum Thema

Ob Filme wie „Captain America: Civil War“, „Deadpool“ oder „Suicide Squad“ nun als gut oder schlecht zu bewerten sind, fest steht: sie zählen zu jenen Filmen, die in diesem Jahr weltweit die meisten Menschen ins Kino gelockt haben.

Basierend auf Zahlen der Website „Box Office Mojo“, die über die Einspielergebnisse von Kinofilmen berichtet, hat das „Forbes“-Magazin nun eine Liste mit den „Top-Grossing Actors of 2016“ (deutsch: umsatzstärkste Schauspieler) erstellt. Auf die Liste schafft es, wer in den Filmen zu sehen war, die im Kinojahr 2016 am meisten Geld eingespielt haben.

Unsere Bildergalerie zeigt, wer sich in diesem Jahr auf der Liste befindet. Soviel sei bereits an dieser Stelle verraten: An die Spitze der Liste hat es in diesem Jahr eine Frau geschafft.