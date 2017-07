Flugzeug in Stuttgart ohne Funkkontakt War der Kampfjet-Einsatz gerechtfertigt?

Von Barbara Czimmer 16. Juli 2017 - 17:30 Uhr

In Stuttgart haben zwei Kampfjets der Bundeswehr ein Passagierflugzeug zur Landung gezwungen. Die Luftwaffe erklärt, wie die Piloten der Abfangjäger Kontakt mit dem Flugzeug aufnahmen und ob der Einatz gerechtfertigt war.





Stuttgart - Die Boing 777 der Korean Air, Direktflug von Seoul (Korea) nach Zürich (Schweiz), war am Samstagabend über deutschem Luftraum, als die Deutsche Flugsicherung und die Militärische Flugsicherung aufmerkten: Kein Kontakt zur KE 917. Funkkontakt abgebrochen. Nach kurzer Beratung entschied die Luftwaffe: Sicherheit hat oberste Priorität. „In einer solchen Situation starten wir die Eurofighter“, sagte am Sonntag ein Sprecher der Luftwaffe.

Zwei Kampfjets des Taktischen Luftwaffengeschwaders, Stützpunkt 74 in Neuburg/Donau, starteten und verfolgten die Passagiermaschine, in der 211 Fluggäste saßen. Um sie einzuholen, flogen die Piloten mit Überschallgeschwindigkeit, so der Luftwaffensprecher. Über Stuttgarts Dächern kam es deshalb am Samstagabend gegen 22 Uhr zu lauten Knallgeräuschen, die Leute aufschreckten und innerhalb einer halben Stunde zu hunderten Beschwerdeanrufen bei Polizei und Flughafen führten.

Über Flückelwackeln und Gesten haben die Piloten kommuniziert

Währenddessen nahm die Besatzung des Kampfjets mit dem Piloten der Korean Air Kontakt auf. „Über Funk war das nicht möglich, also nutzten die Piloten internationale Zeichen wie Flügelwackeln und Gesten und bedeuteten ihm, in Stuttgart zu landen. Das Sicherheitsrisiko, ihn mit defektem Funkgerät nach Zürich fliegen zu lassen, wäre zu groß gewesen“, so der Sprecher der Luftwaffe. „Um 22.20 Uhr war die Maschine nach einer absolut sicheren Landung auf Position“, bestätigt eine Flughafensprecherin.

„Solche Vorfälle ereignen sich 20 bis 30 Mal pro Jahr und durchschnittlich ein bis zwei Mal im Monat. In den Sommermonaten häufen sie sich allerdings, weil mehr Flugzeuge unterwegs sind“, sagte der Sprecher der Luftwaffe unserer Zeitung.

In der Tat hatte die Luftwaffe bereits am Freitag eingegriffen, um über Münster (Nordrhein-Westfalen) der Funkstörung einer anderen Passagiermaschine nachzugehen. Sie war im ägyptischen Badeort Hurghada gestartet und auf dem Weg nach Münster/Osnabrück, als die Flugsicherung entdeckte, dass auch dort Funkstille im Cockpit herrschte. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt es nach Auskunft der Luftwaffe nicht. Im Stuttgarter Fall habe ein kaputtes Funkgerät die Kommunikation verhindert, bei Münster hingegen habe es „keinen technischen Defekt“ gegeben. Die Luftwaffe prüft solche Fälle auch auf Bedienfehler hin.

Um 7.30 Uhr starteten die ersten Reisebusse nach Zürich

Für den Flughafen Stuttgart war die militärisch begleitete Landung „eine Premiere“, wie eine Sprecherin am Sonntag auf Anfrage betonte. Lediglich einmal habe man eine kleine Sportmaschine am General Aviation Terminal zur Landung auffordern müssen, aber auch das liege schon zehn Jahre zurück.

Für die Passagiere der Boing 777 hat das Deutsche Rote Kreuz noch am Samstagabend Feldbetten im Flughafen aufgebaut. Es habe, so die Flughafensprecherin, weder genügend Hotelbetten gegeben noch hätten in der Kürze der Zeit Busse zur Weiterreise organisiert werden können.

Am Sonntagmorgen haben die Fluggäste aus Südkorea ihre Reise fortgesetzt; um 7.30 Uhr starteten die ersten beiden Reisebusse in Richtung Zürich, weitere fuhren wenig später ab und brachten die insgesamt 211 Passagiere der Korean Air zu ihrem Zielort. „Es war natürlich ärgerlich für die Fluggäste, dass sie ihre Reise unterbrechen und auf Busse umsteigen mussten, aber sie waren nicht in Gefahr“, sagt die Sprecherin des Flughafens Stuttgart. Die Flughafenseelsorge sei nicht eingeschaltet worden, „dafür gab es keinen Bedarf“.

Fehler bei Technik und Bedienung

Die ungewöhnliche Landung hat den Flugverkehr in Stuttgart nicht wesentlich beeinträchtigt, lediglich drei Zubringermaschinen aus dem europäischen Raum sind mit Verspätung gelandet. Auch das Nachtflugverbot hätte man einhalten können, so der Airport.

An der Boeing der Korean Air haben die Techniker der Fluglinie mit der Fehlersuche begonnen. Für die Beschäftigten der Deutschen und der Militärischen Flugsicherung geht die Arbeit weiter wie bisher. Sie haben alles, was fliegt, 24 Stunden lang auf dem Radarschirm.