Flughafen Tegel in Berlin Verletzte nach Reizgas-Ausströmung

Von red/dpa 30. August 2017 - 12:38 Uhr

Am Flughafen Tegel in Berlin ist Reizgas ausgeströmt. Foto: dpa

Durch ausströmendes Reizgas sind am Berliner Flughafen Tegel vier Menschen verletzt worden. Feuerwehr und Bundespolizei sperrten den Bereich ab, die Betroffenen wurden durch einen Notarzt behandelt.

Berlin - Bei einen Unfall am Berliner Flughafen Tegel sind am Mittwoch vier Menschen durch ausströmendes Reizgas verletzt worden. Ein Fluggast hatte vor dem Betreten des Sicherheitsbereichs sein Pfefferspray in den vorgesehenen Spezialbehältern entsorgen wollen. Dabei löste sich vermutlich eine Kartusche und das Gas strömte in den Gates A8 und A9 aus, sagte Flughafensprecher Daniel Tolksdorf.

Die Betroffenen wurden durch einen Notarzt an Ort und Stelle behandelt, zwei mussten zum zusätzlichen Gesundheitscheck ins Krankenhaus. „So etwas passiert immer mal wieder“, sagte Tolksdorf. Trotzdem nehme das Unternehmen die Meldungen ernst.

Bundespolizei und Berliner Feuerwehr waren im Einsatz und sperrten den Bereich gegen 10.30 Uhr für rund eine halbe Stunde. Zu Flugausfällen oder Verspätungen sei es durch den Einsatz nicht gekommen, sagte der Sprecher. Warum das Reizgas aus der Flasche entwich, konnten sich die Behörden bislang nicht erklären. Die Bundespolizei ermittelt, geht aber ebenfalls von einem Versehen aus.