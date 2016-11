Flughafen Stuttgart Ungereimtheiten bei Flugzeugunfall

Von Wolf-Dieter Obst 24. November 2016 - 16:57 Uhr

Am 31. Juli geriet eine Boeing 737 auf dem Stuttgarter Flughafen vom Weg ab – nun gibt es neue Erkenntnisse.Foto: dpa

Wieso kommt eine Passagiermaschine von der Rollbahn ab und landet in der Wiese? Der Flugzeugunfall vom 31. Juli dieses Jahres auf dem Stuttgarter Flughafen beschäftigt die Experten – und die haben jetzt einen Zwischenbericht vorgelegt.

Stuttgart - Zu dem Unfall auf dem Stuttgarter Flughafen, bei dem am 31. Juli eine Boeing 737 auf dem Rollfeld in die Wiese geraten ist, hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) neue Einzelheiten veröffentlicht. Demnach gibt es offenbar Ungereimtheiten zwischen den Angaben des 34-jährigen Piloten und den Untersuchungen.

Die Maschine der Fluglinie Sun-Express aus Varna war an jenem regnerischen Tag mit 188 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern beim Verlassen der Landebahn vom Rollweg abgekommen. Der Pilot gab an, dass sich im Übergangsbereich eine große Wasserpfütze befunden habe. Den Rollweg habe er mit maximal 30 Knoten (55,5 km/h) angesteuert, der Jet sei durch das Wasser nicht mehr in seiner Bewegungsrichtung kontrollierbar gewesen.

Mit 42,6 km/h in die Wiese

Im BFU-Bericht wird festgestellt, dass die Maschine 500 Meter vor dem Abbiegen mit 152 km/h unterwegs war. Mit etwa 113 km/h bog der Jet von der Piste in den Rollweg ab, er wurde auf 83,3 km/h heruntergebremst. Mit 42,6 km/h kam die Boeing vom 30 Meter breiten Rollweg ab – und blieb nach etwa 60 Metern auf der Wiese stehen.

Ob eine 59 Tonnen schwere Maschine bei Tempo 43 per Aquaplaning aus der Bahn geworfen werden kann, darüber machte die BFU indes keine Angaben. Ein Sprecher verwies am Donnerstag auf den Abschlussbericht, der noch einige Monate in Anspruch nehmen werde.