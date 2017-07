Flughafen Stuttgart Mann attackiert Passagiere

Von Christine Bilger 06. Juli 2017 - 16:22 Uhr

Am Flughafen musste die Polizei einen Randalierer festnehmen. Foto: dpa

Ein offenbar psychisch kranker Mann hat am Mittwoch Aufregung am Flughafen verursacht. Dabei wurden auch Polizisten verletzt.

Stuttgart - Am Flughafen hat ein Mann am Mittwoch gegen 17 Uhr Passanten zunächst angepöbelt und dann auch attackiert. Er wurde festgenommen und nach einer Untersuchung in eine Fachklinik gebracht, da er offenbar psychische Probleme hat, meldet das Polizeipräsidium Reutlingen.

Die Polizei schafft es kaum, den Mann zu beruhigen

Der Mann war gegen 17 Uhr in einem Terminal aufgefallen, weil er Fluggäste und Passanten anpöbelte. Beamte der Bundespolizei sprachen den 28-Jährigen an und verwiesen ihn des Gebäudes. Wenig später verursachte der Mann im Außenbereich Aufregung. Gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil der Mann bei den Parkhäusern randalierte und dabei auch zwei Fluggäste angriff. Einem versetzte er einen Schlag ins Genick, so die Polizei. Der Mann ließ sich nicht beruhigen, die Polizei nahm ihn daher in Gewahrsam. Bei der Festnahme widersetzte er sich und verletzte zwei Polizisten. Ein Beamter war aufgrund seiner Verletzung danach dienstunfähig, sagte ein Polizeisprecher.