Flughafen Stuttgart Air-Berlin-Maschine löst Alarm aus

Von red/dpa/lsw 21. Februar 2017 - 09:40 Uhr

Die Air-Berlin-Maschine konnte nach dem Alarm sicher am Flughafen Stuttgart landen.Foto: dpa

Eine Air-Berlin-Maschine ist auf dem Weg von Düsseldorf nach Florenz und löst plötzlich Alarm aus. Am Flughafen Stuttgart kann die Maschine landen.

Stuttgart - Eine Air Berlin-Maschine hat auf dem Weg nach Florenz Alarm ausgelöst, ist aber am Flughafen Stuttgart sicher gelandet.

Mehr zum Thema

Ein Flughafensprecher sagte am Dienstag, das Propellerflugzeug sei in Düsseldorf gestartet und habe um 8.47 Uhr Alarm ausgelöst - vermutlich wegen eines technischen Problems. Kurz nach 9 Uhr sei die Maschine in Stuttgart aber sicher gelandet. Die Fluggesellschaft war zunächst nicht erreichbar.