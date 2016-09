Flughafen Amsterdam Zoll entdeckt 259 in Koffern versteckte Reptilien

Von red/AFP 05. September 2016 - 22:45 Uhr

Am Flughafen in Amsterdam sind 259 in Koffer gezwängte Reptilien sichergestellt worden.Foto: epa

Drei Spanier sind am Flughafen in Amsterdam vom Zoll festgenommen worden. Ihnen wird die illegale Einfuhr von Reptilien und Tierquälerei vorgeworfen.

Den Haag - Am Amsterdamer Flughafen sind 259 in Koffer gezwängte Reptilien sichergestellt worden. Zehn Tiere seien tot gewesen, teilten die niederländischen Zollbehörden am Montag mit. Drei Spanier seien festgenommen worden. Ihnen werde die illegale Einfuhr von Reptilien und Tierquälerei vorgeworfen.

Die illegale Fracht aus Mexiko war den Angaben zufolge bereits am Samstag entdeckt worden. Einige der Tiere, darunter 14 Chuckwalla-Echsen, stehen auf der Liste gefährdeter Arten. Den Verkaufswert der Reptilien, die in vier Koffern versteckt waren, bezifferte der niederländische Zoll auf etwa 80.000 Euro.