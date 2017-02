Flüchtlingsunterkunft in Wernau Feuer zerstört mehrere Wohncontainer

Von red/dpa/lsw 25. Februar 2017 - 08:40 Uhr

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Wernau sind drei Wohncontainer zerstört worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.





Wernau - In einer Flüchtlingsunterkunft in Wernau (Landkreis Esslingen) sind in der Nacht zum Samstag drei Wohncontainer ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf eine fremdenfeindliche Straftat gebe es nicht. Das Feuer sei zunächst in einem Container ausgebrochen und habe dann benachbarte Container in Brand gesteckt.

Eine Polizeistreife hatte das Feuer auf dem Gelände mit den rund 40 Containern bemerkt. Etwa 120 Flüchtlinge lebten dort derzeit. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Bewohner der Container und auch einige Nachbarn, die keinen Strom mehr haben, sind in umliegenden Gemeinden untergebracht worden.