Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart-Stammheim Matratze brennt – 19-Jährigen festgenommen

Von red 19. September 2016 - 17:20 Uhr

Durch Rauchgas wurden am Sonntag mehrere Bewohner eines Flüchtlingsheims in Stuttgart-Stammheim verletzt.Foto: dpa/Symbolbild

Als ein Feueralarm losgeht, brechen Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Stammheim die Tür zum Zimmer eines 19-Jährigen auf. Dort steht eine Matratze in Flammen.

Stuttgart-Stammheim - Bei Löschversuchen einer brennenden Matratze haben am Sonntagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart-Stammheim vier Bewohner Rauchgasverletzungen erlitten. Ein 19-jähriger Bewohner könnte die Matratze angezündet haben.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, hörten einige Bewohner der Unterkunft gegen 18.30 Uhr den Feuermelder in einem Erdgeschosszimmer. Sie brachen die Tür auf und löschten mit Feuerlöschern die brennende Matratze. Im Zimmer hielt sich zu diesem Zeitpunkt niemand auf.

Beamte des Branddezernats nahmen am Montag den 19-jährigen Bewohner des Zimmers fest. Sie ermitteln nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Derzeit prüft zudem die Staatsanwaltschaft Stuttgart, ob der Verdächtige einem Haftrichter vorgeführt wird.

Bei dem Brand war ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstanden. Die verletzten Bewohner kamen in Krankenhäuser.