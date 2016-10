Flüchtlinge in Stuttgart Fraktionen wollen mehr Sozialarbeiter

Von Viola Volland 03. Oktober 2016 - 11:06 Uhr

Die Betreuung in den Unterkünften (hier eine in Stuttgart-Möhringen) soll sich verbessern.Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Betreuungsschlüssel in den Stuttgarter Flüchtlingsheimen verbessert sich. Die Mehrheit des Gemeinderats steht hinter diesem Vorhaben. Auf einen Sozialarbeiter sollen nicht mehr 136, sondern 120 Flüchtlinge kommen. Die Forderung der sozialen Träger sah anders aus, aber mit dem Kompromiss könne man leben, heißt es.

Stuttgart - Der Betreuungsschlüssel in den Flüchtlingsunterkünften soll sich verbessern. In einem gemeinsamen Antrag fordern nun SPD, Grüne, die Freien Wähler, die Fraktionsgemeinschaft SÖS-Linke-Plus und die FDP die Anhebung des Schlüssels in der Anschlussunterbringung der Flüchtlinge. Letztere gilt ab der Anerkennung des Asylantrags, davor zahlt das Land die Kosten für die soziale Betreuung.

Finanzierung über den Haushalt

Auf einen Sozialarbeiter, so wollen es die genannten Fraktionen im Gemeinderat, sollen von Oktober an 120 Flüchtlinge kommen. Bisher liegt der Schlüssel bei 1 zu 136. Damit steht die Mehrheit des Gemeinderats für mehr Personal in der sozialen Betreuung. Finanziert werden soll das Ganze über einen Posten aus dem Haushalt: den Sonderzuschuss für die Träger der Flüchtlingshilfe (jährlich 200 000 Euro), so schlagen es die Fraktionen in ihrem Antrag vor.

Träger wollten einen Schlüssel von 1 zu 100

Hintergrund des Vorstoßes ist die Entscheidung des Landes, in der vorläufigen Unterbringung, also bis zur Anerkennung der Flüchtlinge, einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 110 zu finanzieren. Das lief auf unterschiedliche Betreuungsschlüssel innerhalb der Flüchtlingsunterkünfte hinaus, da die Flüchtlinge nach ihrer Anerkennung in der Regel in den Heimen wohnen bleiben. Die Träger in der Flüchtlingshilfe haben sich deshalb bereits vor der Sommerpause an alle Fraktionen bis auf die AfD gewandt, um auf das Problem aufmerksam zu machen: einerseits das Personal in den Unterkünften wegen des Landesschlüssels aufstocken zu müssen, andererseits keine langfristige Finanzierung der Stellen zu haben. Mit ihrer Forderung nach einem einheitlichen Schlüssel konnten sich die Träger aber nicht durchsetzen. Nur SÖS-Linke-Plus unterstützten diese Position ursprünglich – und auch die Fraktionsgemeinschaft hat sich dem Kompromiss nun angeschlossen, den die SPD als erste ins Spiel gebracht hatte: die Absenkung auf 1 zu 120. „Wir werden und wir müssen mit dem Kompromiss leben“, sagt Fritz Weller von der Caritas, der auch Sprecher des LIGA-Fachausschusses Migration ist. Ihre Forderung sei politisch nicht durchsetzbar gewesen. „Das ist besser als die Lösung, die wir bisher haben“, sagt Weller. Er hält eigentlich einen Schlüssel von 1 zu 100 für notwendig.