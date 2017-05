Flüchtlingsunterbringung in Ditzingen Nichts gelernt?

Von Franziska Kleiner 31. Mai 2017 - 20:04 Uhr

Der Gemeinderat diskutiert über FlüchtlingsunterkünfteFoto: Pascal Thiel

In der Debatte um eine neue Unterkunft vernachlässigen die Räte positive Erfahrungen. So machen sie es sich unnötig schwer.

Ditzingen - An den Vorbehalten gegen Flüchtlinge hat sich im Ditzinger Gemeinderat nichts geändert, an Argumenten gegen Flüchtlingsunterkünfte auch nicht. Das ist die doch überraschende Erkenntnis, die aus der jüngsten Debatte im Rat über die Flüchtlingsunterbringung in der Marktstraße gezogen werden muss.

Den Räten ist offenbar nicht bewusst, dass sie im Vergleich zum Jahresende 2015, als die Stadt Raum für die ersten Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan schaffen musste, zwischenzeitlich mit den Fremden recht problemlos zusammenleben. Nur so sind die Einwände zu erklären, die im Kern nur eine pauschale Aussage haben: Der Flüchtling ist ein Störfaktor. Denn er verzögert die Stadtentwicklung. Schließlich will der Rat das Areal aufwerten. Zudem befindet sich das Heim in der zentralen Einkaufsstraße – und Fremde stören auch das Geschäft der Gewerbetreibenden.

Solche Argumente sind unnötig. Wenn der Gemeinderat irgendwann mehrheitlich überzeugt sein sollte, das Gebäude tauge nicht zur Unterbringung, kann er jederzeit darauf reagieren. Ein Beschluss genügt.

Auf den ersten Blick mag es etwas anderes sein, ob Flüchtlinge in der Einkaufsstraße oder am Rand eines Wohngebiets untergebracht werden. Auf den zweiten Blick ist die Situation hier wie dort dieselbe: Das Zusammenleben funktioniert nur, wenn sich beide Seiten bemühen.