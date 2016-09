Flüchtlinge werden hin- und hergeschoben Wohnsitzauflage stürzt Kommunen ins Chaos

Fast alle anerkannten Asylbewerber bekommen erst einmal Sozialleistungen. Aber wo? Und von wem? Die neue Wohnsitzauflage hat für einen Verteilungskampf zwischen den Bundesländern gesorgt – vor allem bei den Altfällen. Ein Bund-Länder-Gespräch soll das Problem nun lösen.

stuttgart - Seit Inkrafttreten der neuen Wohnsitzauflage am 6. August schieben sich die Bundesländer zum Teil die Flüchtlinge gegenseitig zu – um Sozialhilfekosten zu sparen. Als problematisch gilt insbesondere die Bestimmung im Gesetz, dass die Auflage rückwirkend für alle Asylbewerber gelten soll, die seit Anfang 2016 anerkannt wurden. Vor allem die überforderten Städte im Ruhrgebiet, in die es viele Flüchtlinge zieht, haben damit begonnen, Flüchtlinge in jene Länder zurückzuschicken, wo sie anerkannt wurden – auch nach Baden-Württemberg.

Der Landkreis Biberach bestätigt, dass „plötzlich wieder Flüchtlinge aus Nordrhein-Westfalen mit gepackten Koffern bei uns standen“. Solche Fälle habe es auch anderswo im Land gegeben.

Baden-Württemberg will das Durcheinander nicht noch vergrößern und hat seine Kommunen gebeten, bis auf weiteres keine „Altfälle“ in andere Bundesländer zurück zu schicken. Die Amtschefs der Innenministerien von Bund und Länder wollen am kommenden Dienstag in Berlin das Problem erörtern und bestenfalls gleich klären. Als wahrscheinlich gilt, dass die Rückwirkung in der Praxis aufgehoben wird und die besonders stark betroffenen Städte in Nordrhein-Westfalen Hilfen erhalten.

Stuttgart zeigt sich großzügig

Stuttgart hat bereits entschieden, keine „Altfälle“ in andere Bundesländer zurück zu schicken. „Das wäre zu kompliziert und auch eine Zumutung für die betroffenen Flüchtlinge“, sagte Integrations-Bürgermeister Werner Wölfle unserer Zeitung.

Anerkannte Flüchtlinge, die seit dem 6. August aus anderen Bundesländern nach Stuttgart kamen, sollen seinen Angaben zufolge aber sehr wohl zurückgeschickt werden. „Das Prinzip ist richtig und wird von uns auch unterstützt“, so Wölfle.