Flüchtlinge in Korntal-Münchingen Gemeinderat vertagt Entscheidung zu Flüchtlingsheim

Von Berkan Çakır 11. Februar 2017 - 08:00 Uhr

Hier soll das Flüchtlingsheim im Esslinger Weg gebaut werden.Foto: factum/Granville

Der Neubau am Esslinger Weg sollte am Donnerstagabend beschlossen werden. Aber die Räte wollen mehr Zeit, um die Änderungsvorschläge der Bürger berücksichtigen zu können.

Korntal-Münchingen - Auch die Korntal-Münchinger stehen vor der drängenden Aufgabe, Wohnraum für Flüchtlinge zu schaffen. In diesem Jahr rechnet die Gemeinde mit rund 120 Menschen, die untergebracht werden müssen. Nachdem am vergangenen Montag die Unterkunft in der Zuffenhauser Straße für rund 50 Flüchtlinge eröffnet wurde, stand bereits am Donnerstagabend die nächste Unterkunft an der Tagesordnung des Gemeinderats. Eigentlich sollte der Bau des Heims im Esslinger Weg in Münchingen beschlossen werden. Aber eine Mehrheit im Korntal-Münchinger Gemeinderat hat sich vehement dagegen ausgesprochen und vertagte die Entscheidung.

Die Initiative ging von Egon Beck aus, dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion. Er begründete seinen Vorschlag damit, dass der Baubeschluss zu schnell komme. Denn zwei Tage zuvor, am Dienstag, fand eine Informationsveranstaltung der Stadt statt, bei der Bürgermeister Joachim Wolf mit Anwohnern und Nachbarn des Neubaus im Esslinger Weg diskutierte. Dort versprach Wolf, die Interessen und Vorschläge der Bürger zu berücksichtigen. „Es wäre eine unglückliche Entwicklung gewesen, hätten wir bereits zwei Tage nach der Informationsveranstaltung den Bau beschlossen“, erklärt Beck, „Ich finde das zeitlich zu knapp – eine Bürgerbeteiligung setzt einfach mehr Vorlauf voraus. Als Bürger hätte ich mich da sehr darüber geärgert“ Auch von den anderen Gemeinderatsfraktionen erhielt Becks Vorstoß Zustimmung. Wolfgang Ohl von den Grünen sagte, dass man erst noch „die Argumente der anderen Seite hören sollte, ehe wir den endgültigen Beschluss fassen. Andernfalls ist es eine Missachtung der betroffenen Personen.“

Die Entscheidung war für Wolf voraussehbar

Bürgermeister Wolf kann die Vertagung nur bedingt nachvollziehen. „Viele Gemeinderäte, die dafür gestimmt haben, waren bei der Infoveranstaltung nicht dabei. Es gab durchaus viel Kritik von Seiten der Bürger. Und es war sehr emotional. Aber am Ende waren alle Beteiligten zufrieden“, so Wolf. Nach dem Baubeschlusses hätten die Bürger drei Wochen Zeit gehabt, um ihre Vorschläge einzubringen – diese hätten auch trotz des Beschlusses noch im Bauplan berücksichtigt werden können. „Denn vor vollendeten Tatsachen stehen wir erst, wenn wir den Bau ausschreiben“, so Wolf. Die Vertagung sei daher eher „symbolisch“ zu verstehen.

Für den Bürgermeister war die Entscheidung der Räte voraussehbar: „Es sind im Vorfeld Bedenken geäußert worden.“ Am Ende sei sie aber nicht „kriegsentscheidend“. Der Bau werde so oder so realisiert. „In erster Linie ging es mir um den Zeitfaktor. Beim Bau von Flüchtlingsunterkünften zählt jede Woche“, sagt Wolf. Der Beschluss soll nun am 23. Februar erfolgen.

Bereits im vergangenen Jahr war es beim Thema Flüchtlinge in Korntal-Münchingen hoch hergegangen . Gegen die Pläne der Stadt, eine Unterkunft in der Ludwigsburger Straße zu bauen, hatte sich Widerstand formiert. Eine Mehrheit sprach sich beim Bürgerbegehren letzten Endes aber für den Bau aus. Egon Beck hält auch die Unterkunft im Esslinger Weg für ein „sensibles Thema“. Deshalb müsse man grundsätzlich zuerst Akzeptanz schaffen.