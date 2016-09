Baden-Württemberg Zustrom von Flüchtlingen geht im August weiter zurück

Rotes Kreuz in Baden-Württemberg Jagen gesetzlichen Vorgaben im Rettungsdienst hinterher

1. September 2016

Die Retter in Baden-Württemberg haben auch 2015 in vielen Regionen die gesetzlichen Vorgaben verfehlt. Rettungswagen konnten nur in acht der 34 Rettungsdienstbereiche des Landes die sogenannte Hilfsfrist erfüllen. Bei den Notärzten waren es gar nur drei von 34.