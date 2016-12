Fliegerbombe in Deutz Bomben-Entschärfung in Köln läuft

Von red/dpa 12. Dezember 2016 - 15:36 Uhr

Die Entschärfung der Fliegerbombe in Köln sorgt für für größere Einschränkungen in der Stadt.Foto: dpa

In Köln-Deutz lief am Nachmittag die Entschärfung der Fliegerbombe an. Zuvor hatte unter anderem die TV-Zentrale von RTL geräumt werden müssen.

Köln - In der Kölner Innenstadt hat am Montagnachmittag die Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Zuvor hatten mehrere Tausend Menschen Büros und Wohnungen räumen müssen. Der Zugverkehr im ICE-Bahnhof Deutz wurde unterbrochen. Dies werde „sehr, sehr erhebliche Auswirkungen“ haben, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Düsseldorf. Das Unternehmen rechnet mit Zugausfällen und Verspätungen. In welchem Umfang, hänge von der Dauer der Sperrung ab.

Die amerikanische 10-Zentner-Bombe war am Morgen auf einer Baustelle zwischen dem Bahnhof Köln-Deutz und der Kölner Messe entdeckt worden. In der Umgebung liegen viele Unternehmens- und Verwaltungszentralen.