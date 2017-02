Fliegerbombe in Böblingen gefunden Bahn stellt ab 23.10 Uhr Verkehr ein

Von red 24. Februar 2017 - 20:39 Uhr

Erneut ist eine Fliegerbombe im Kreis Böblingen gefunden worden, dieses Mal tauchte sie bei Bauarbeiten am Bahnhof Böblingen auf. Die Evakuierung läuft, die Entschärfung soll nicht vor 23 Uhr beginnen.





Böblingen - In Böblingen ist eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, entdeckten Bauarbeiter die Bombe gegen 16.30 Uhr in der Baustelle für die Schönbuchbahn in der Talstraße und verständigten den Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Die Gebäude im Radius von 300 Metern um den Fundort müssen evakuiert werden, dazu sind Mitarbeiter des Ordnungsamts, der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks vor Ort. Von der Evakuierung betroffen ist auch der Böblinger Bahnhof. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.

+++ Update 21.19 Uhr +++

Die Bahn will ab 23.10 Uhr den Verkehr einstellen. Betroffen sind die Linien S1 und S60. Um 23 Uhr sollen Ersatzbusse in Herrenberg und Stuttgart-Vaihingen bereit stehen.

+++ Update 21.13 Uhr +++

Die Stadt Böblingen hat ein Bürgertelefon für weiterführende Informationen eingerichtet: 07031 / 669-1256 und -1258.

+++ Update 20.49 Uhr +++

Auch über die Katwarn-App ist eine Warnung wegen der Entschärfung veröffentlich worden

+++ Update 20.47 Uhr +++

Folgende Straßen werden gesperrt:

– Karlstraße

– Talstraße zwischen Bahnhof und Calwer Straße

– Wilhelmstraße zwischen Karlstraße und Austraße

– Austraße komplett

– Kurze Straße

– Calwer Straße zwischen Herrenberger Straße und Hanns-Klenmm-Straße

– Konrad-Zuse-Straße komplett

– Liesel-Bach-Straße komplett

– Wilhelmine-Reichard-Weg komplett

– Auguste-Piccard-Weg komplett

– Käthe-Paulus-Weg komplett

– Marga-von-Etzdorf-Weg komplett

+++ Update 20.44 Uhr +++

Die Stadt hat einen Bus-Shuttleverkehr eingerichtet. Die Busse fahren in der Johann-Schütte-Straße direkt hinter dem Rewe sowie am Haupteingang desBöblinger Bahnhofs ab.

+++ Update 20.38 Uhr +++

Anwohner, die ihre Wohnungen verlassen müssen und nicht bei Freunden oder Bekannten unterkommen können, können in der Kongresshalle die Entschärfung der Bombe abwarten, sagte Stadtsprecher Pfeiffer.

+++ Update 20.17 Uhr+++

Die Lagebesprechung in der Böblinger Feuerwache ist beendet. Anwesend waren neben der Feuerwehr, den Rettungs- und Einsatzkräften sowie den Mitarbeitern des Kampfmittelbeseitigungsdienstes um Mathias Peterle auch Vertreter der Stadt Böblingen. Die Evakuierungen sollen demnächst anlaufen. „Die Einsatzkräfte gehen von Haus zu Haus. Es wird auch Lautsprecherdurchsagen geben.“

+++ Update 20.16 Uhr+++

Der Fundort der Bombe liegt gegenüber der Polizeistation und damit nicht auf dem Flugfeld. „Die Bombe wurde bei Bauarbeiten für die Schönbuchbahn gefunden“, sagt Stadtsprecher Pfeiffer.

+++ Update 20 Uhr+++

Die Entschärfung ist noch für die heutige Nacht geplannt. Sie wird allerdings nicht vor 23 Uhr beginnen. „Der Zeitplan hängt vom Verlauf der Evakuierungen ab“, sagt Wolfgang Pfeiffer, Sprecher der Stadt Böblingen. Wie viele Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen, ist derzeit noch unklar. Der Evakuierungsradius beträgt 300 Meter rund um den Fundort. „Das ist der kleinste Radius, der in Baden-Württemberg erlaubt ist“, so Pfeiffer.

+++ Update 19.50 Uhr +++

Mathias Peterle vom Kampfmittelbeseitigungsdienst: „Es handelt sich um eine 130 Kilogramm schwere, amerikanische Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie hat einen Heck- und einen Kopfzünder und ähnelt den Bomben, die in der vergangenen Woche auf dem Daimler-Gelände gefunden wurden.“

Bereits in der vergangenen Wochen wurden zwei Bomben auf dem Daimler-Gelände in Sindelfingen gefunden und entschärft, die eine am 15. Februar, die andere am 16. Februar.