Flashmob in Stuttgart Fans tanzen für „Violetta"-Star „Tini" im Milaneo

Von Sandra Hintermayr 25. Februar 2017 - 16:47 Uhr

Am Samstag wurde im Einkaufszentrum Milaneo getanzt: Eine Aktion für den Schüler-Star Martina „Tini" Stoessel. Die 19-jährige Sängerin kommt für zwei Konzerte in die Schleyerhalle.





Stuttgart - Für die Kinder ist sie ein Mega-Star: Martina Stoessel, kurz „Tini“ genannt. Am 25. und 26. März kommt die argentinische Sängerin und Schauspielerin für zwei Konzerte in die Schleyerhalle. Bekannt sein dürfte die 19-Jährige den meisten durch ihre Rolle in der Telenovela „Violetta“. „Bei den Kindern ist sie derzeit sehr beliebt“, sagte Arnulf Woock vom Veranstalter am Samstag.

Rund 20 000 Tickets gibt es für die Konzerte, nach Angabe des Veranstalters sind 70 Prozent davon verkauft. Um die restlichen Tickets an den Mann, beziehungsweise die jugendlichen Mädchen zu bringen, bedarf es noch etwas Werbung. Dabei halfen etwa 50 Tanzschüler der Cannstatter Tanzschule von Sascha Wolf. Sie tanzten am Samstag um 14 Uhr auf Tinis Lied „Got me started“ im Milaneo. Die Sechs- bis 14-Jährigen hatten die Choreografie in nur drei Wochen einstudiert.

Ein Video der Tanzeinlage wird ins Internet gestellt

Bereits vor dem Auftritt versammelten sich zahlreiche Zuschauer an den Geländern der Stockwerke oberhalb der Aktionsfläche des Einkaufscenters. Augenscheinlich die meisten davon die Familien der jungen Tänzer, dazu mischten sich einige junge Mädchen.

„Die Kinder sind regelrecht ausgeflippt, als der Veranstalter mit der Idee auf uns zu kam“, sagte Sascha Wolf. Sogar am Wochenende seien sie in die Tanzschule gekommen, um an den Tanzschritten zu feilen. Als Dank lädt der Veranstalter sie zum Konzert im März ein.

Die Aktion am Samstag war allerdings ein kurzes Vergnügen: nach dreieinhalb Minuten verabschiedeten sich die jungen Tänzer mit einem breiten Grinsen im Gesicht wieder in die Katakomben des Einkaufscenters. Ein Video der Tanzeinlage möchten Veranstalter und Tanzschule noch am Wochenende über das Internet streuen. Ob die Promo-Aktion den gewünschten Effekt hat und die restlichen Tickets auch noch verkauft werden, bleibt abzuwarten.