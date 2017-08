Flammende Sterne Großes Spektakel nach großem Regen

Von Kai Holoch 19. August 2017 - 09:35 Uhr

Die Veranstalter raten Besuchern wegen der durchweichten Parkplätze, am Samstag und Sonntag auf jeden Fall mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Flammenden Sternen zu kommen.





Ostfildern - Eigentlich ist Ostfildern im Vergleich mit anderen Städten im Land am Freitag ja noch glimpflich davon gekommen. Lediglich die Toröffnung zum Feuerwerksfestival „Flammende Sterne“ musste wegen eines starken Gewitters um eine gute halbe Stunde verschoben werden. Bei der zweiten Gewitterwarnung gegen 20 Uhr harrte die Mehrzahl der zu diesem Zeitpunkt anwesenden Besucher auf dem Festivalgelände im Scharnhäuser Park aus. Und als David Silva gegen 22.15 Uhr sein mexikanisches Feuerwerk in den Himmel über Ostfildern zauberte, wurde nur der zweite Teil der 20-minütigen Schau von leichtem Nieselregen begleitet.

Mehr zum Thema

Am Samstag erwartet Jürgen Wünsche einen Publikumsansturm

Was dem Veranstalter Jürgen Wünsche aber Sorgen bereitet, sind die Konsequenzen der starken Regenfälle – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Denn zum einen sind die zahlreichen im Vorverkauf erworbenen Tageskarten nicht an einen der drei Festivaltage gebunden. Weil aber am Freitag wohl hauptsächlich Dauerkartenbesucher den Weg nach Ostfildern gefunden haben, rechnet Wünsche damit, dass am Samstag, dem erfahrungsgemäß ohnehin publikumsstärksten Tag noch mehr Besucher als in den Vorjahren nach Ostfildern aufbrechen werden – zumal erstmals in der Geschichte der „Flammenden Sterne“ der Lokalmatador Joachim Berner das Samstagsfeuerwerk zünden wird.

Dieser Ansturm wiederum birgt Probleme. Denn durch den starken Regen sind die als Parkplätze vorgsehenen Felder rund um den Scharnhauser Park ziemlich schlammig geworden. Am Freitagabend waren die Flächen gesperrt, was angesichts des überschaubaren Publikumsandrangs kein Problem darstellte. Das könnte am Samstag anders werden. Am Freitag war noch nicht absehbar, ob die Sonnenstrahlen am Samstag ausreichen würden, um die Parkflächen ausreichend abtrocknen zu lassen. Der dringende Appell der Festivalorganisatoren lautet deshalb, wenn irgendmöglich auf das eigene Auto zu verzichten und mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Solide Darbietung zum Auftakt

Rein künstlerisch gab es zum Auftakt des Festivals eine solide Darbietung. Phasenweise gelang es David Silva außergeöhnlich gut, seine Feuerkunst auf die internationale Popmischung abzustimmen. Allerdings hat das Publikum in Ostfildern schon eindrucksvollere Feuershows gesehen. Nach Joachim Berners Auftritt am Samstag ist am Sonntag dann noch Martin Brady aus Australien dran.