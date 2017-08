Filmpremiere in New York Stephen Kings „Dunkler Turm“ kommt in die Kinos

Von sah 01. August 2017 - 14:23 Uhr

Mit „Der Dunkle Turm“ kommt Stephen Kings Lebenswerk auf die Leinwand. Premiere feierte der Film im Museum of Modern Art in New York mit viel Hollywood-Prominenz.





New York - Zur Premiere von „Der Dunkle Turm“ reisten am vergangenen Montag zahlreiche Prominente nach New York. Im Museum of Modern Art der Millionenstadt wurde erstmals die Verfilmung von Stephen Kings Epos gezeigt. Neben der Starbesetzung waren unter anderem Schauspielerin Whoopie Goldberg und Sängerin Dionne Warwick zu Gast. In die deutschen Kinos kommt der Fantasy-Streifen am 10. August.

Die Saga vom dunklen Turm ist das umfangreichste Werk des Bestsellerautors und umfasst acht Bände. King begann bereits Ende der 1970er Jahre mit dem ersten Teil „Schwarz“. Der 90 Minuten lange Film umfasst nur eine Episode von Kings Reihe. Erzählt wird die Geschichte vom Revolvermann Roland Deschain von Gilead, der in einer fremden Welt lebt. Er versucht die Zerstörung des dunklen Turms, der seine Heimat zusammenhält, zu verhindert. Der junge Jake Chambers hilft ihm dabei.

Die Produktion ist unter anderem besetzt mit Oscar-Preisträger Matthew McConaughey, Golden Globe Gewinner Idris Elba und Nachwuchstalent Tom Taylor. Regie führte der Däne Nikolaj Arcel.