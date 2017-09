Filmpremiere in Los Angeles „Es“ startet in amerikanischen Kinos

Von jac 06. September 2017 - 11:10 Uhr

Der Horrorfilm „It“, zu Deutsch „Es“, kommt am 28. September in die deutschen Kinos. In Los Angeles feierte die Neuverfilmung bereits am Dienstagabend Premiere.





Los Angeles - Die Neuverfilmung des Horrorromans „It“ hat am Dienstagabend Premiere in Los Angeles gefeiert. Der Regisseur Andrés Muschietti und einige Schauspieler waren auf dem Roten Teppich vor dem TCL Chinese Theatre. In den USA wird der Film vom 8. September an zu sehen sein, in Deutschland kommt er am 28. September in die Kinos.

Der Roman „It“ von Stephen King wurde im Jahr 1990 schon einmal verfilmt. Die Neuverfilmung wurde bereits mit dem Golden Trailer Award 2017 in der Kategorie „Best Horror“ ausgezeichnet.

