Filmfestspiele von Venedig Sonia Lorenzini entblößt ihre tätowierte Scham

Von (rto/spot) 06. September 2017 - 10:59 Uhr

Auch Sonia Lorenzinis Begleitung konnte den Fauxpas nicht verhindern Foto: imago/Independent Photo Agency

Das italienische Social-Media-Sternchen Sonia Lorenzini zeigt auf dem roten Teppich in Venedig ihren tätowierten Intimbereich - ungewollt natürlich.

Was für ein Auftritt! Das italienische Social-Media-Sternchen Sonia Lorenzini (28) zeigte sich bei den Filmfestspielen von Venedig untenrum ganz schön offenherzig. Zunächst sah es aber nach "work as usual" aus. In einem pink-weißen Seiden-Dress schritt die 28-Jährige graziös über den roten Teppich und zog alle Blicke auf sich, denn das luftige Kleidchen sorgte mit gleich zwei tiefen Ausschnitten für Furore. Doch der tiefe Beinschlitz war nicht wirklich für das windige Wetter geeignet.

Beim Posen für die Fotografen sorgte nämlich ein Windstoß dafür, dass ihr Intimbereich deutlich zu sehen war. Das gab nicht nur den Blick auf ihren hautfarbenen Schlüpfer preis, sondern offenbarte zudem noch ein extra pikantes Detail: das Tattoo oberhalb ihrer Vagina.

Die Begleitung, ihr Freund und Wasserball-Profi Emanuele Mauti (30), sah das Unglück zwar kommen, konnte den Fauxpas aber auch nicht mehr verhindern.