Filmfestival Venedig Die Roben des Grauens

Von red/kat 07. September 2016 - 14:47 Uhr

Ein roter Teppich lockt überall auf der Welt Stars und Sternchen an – aktuell beim Filmfestival in Venedig. Und wie auf jedem roten Teppich gibt es auch in Italien Outfits zum Gruseln.





18 Bilder ansehen

Venedig - Auf den Leinwänden sorgen bei den 73. Internationalen Festspielen in Venedig derzeit Filme wie „The Bad Batch“ – ein blutiges Drama über die Liebe bei Kannibalen – für Aufregung, auf dem roten Teppich sind es Kleider, die (zu) tiefe Einblicke gewähren. Manche Roben lassen schlichtweg am Geschmack der Designer und ihrer Trägerinnen zweifeln.

Mehr zum Thema

Fehltritt bei Frauen und Männern

Doch nicht nur bei den weiblichen Stars gab es den einen oder anderen Fehltritt, was die Garderobe angeht: Auch die Herren fielen teilweise eher negativ auf.

Wir haben die Bilder der gruseligsten Outfits – klicken Sie sich durch.