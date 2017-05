Filmfestival in Cannes Die Roben des Grauens

Von red 29. Mai 2017 - 13:00 Uhr

Bei den Filmfestspielen im französischen Cannes erregen nicht nur die Filme Aufmerksamkeit – auch auf dem Roten Teppich gibt es einiges zu sehen. Da ist der eine oder andere modische Fehlgriff programmiert...





Cannes - Die einen erinnern an Gardinen, die anderen an Zelte und bei manchen ist nicht so ganz klar, was sich der Modeschöpfer eigentlich gedacht hat: Die Roben der Stars auf den Roten Teppichen der Welt sind immer wieder Anlass zu Diskussionen.

Bei den Filmfestspielen in Cannes begaben sich Stars wie Uma Thurman, Nicole Kidman oder Naomi Campbell ins Blitzlichtgewitter der Fotografen. Doch ob sie dabei immer eine gute Figur gemacht haben? Sehen Sie selbst und klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.