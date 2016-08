Filmfest in Venedig eröffnet Stars fluten die Stadt der Gondeln

Von red/dpa 31. August 2016 - 19:42 Uhr

Das Internationale Filmfest in Venedig ist eröffnet. Stars wie Emma Stone, Wim Wenders, Nina Hoss und Sam Mendes gaben sich am Mittwochnachmittag in der Stadt der Gondeln die Ehre. Wir haben die Bilder.





Venedig - Das 73. Internationale Filmfestival Venedig ist am Mittwochabend offiziell eröffnet worden. Zur Weltpremiere des Musicals „La La Land“ kamen Schauspielerin Emma Stone und Regisseur Damien Chazelle. Die Fans hatten zwar auch auf Ryan Gosling gehofft, der in der Romanze einen Jazzmusiker spielt. Der Hollywoodstar war aber nicht angereist - die offizielle Begründung: Gosling drehe derzeit einen anderen Film.

Stattdessen kamen zahlreiche andere Prominente zu der Galavorstellung. Dazu gehörten unter anderem die Jurymitglieder wie der britische Regisseur Sam Mendes und die Französin Chiara Mastroianni. Die deutsche Darstellerin Nina Hoss schritt ebenfalls über den roten Teppich.

„La La Land“ erzählt von der Romanze zwischen einem Musiker und einer jungen Schauspielerin. Der Film von Regisseur Damien Chazelle konkurriert beim Festival mit 19 anderen Beiträgen um den Goldenen Löwen. Eines dieser Werke stammt vom deutschen Regisseur Wim Wenders: Der 71-Jährige stellt das Beziehungsdrama „Die schönen Tage von Aranjuez“ vor. Die Preise des Festivals werden am 10. September vergeben.