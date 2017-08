Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg Komparsen für Diplomfilm gesucht

Von sada 23. August 2017 - 14:00 Uhr

An der Filmakademie werden für einen Diplomfilm Komparsen gesucht. Foto: Pascal Thiel

Für einen szenischen Diplomfilm, der an der Filmakademie in Ludwigsburg gedreht wird und in Kooperation mit dem SWR und Arte entsteht, werden noch Komparsen gesucht.

Ludwigsburg - Für den szenischen Diplomfilm mit dem Arbeitstitel „Mutprobe“ sucht die Filmakademie Ludwigsburg Leute, die einmal vor der Kamera stehen möchten. Als Komparsen sollen sie am 11. und 12. November bei der Darstellung eines großes Dorffests mitwirken. Für den Film, der in Kooperation mit dem SWR und Arte entsteht, können sich große, kleine, junge und ältere Statisten bewerben, per E-Mail an komparsen.mutprobe@gmail.com. Gedreht wird in der Umgebung von Ludwigsburg. Der Film erzählt vom sensiblen, zwölfjährigen Jonas, der um jeden Preis Teil einer starken Jungenclique sein will und sich von seiner alternativen Mutter abgrenzt.