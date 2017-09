Film-Premiere Angelina Jolie zeigt ihr Rücken-Tattoo

Von (jic/spot) 15. September 2017 - 23:37 Uhr

Diese Tattoos ließ sich Angelina Jolie angeblich für Brad Pitt stechen Foto: imago/E-PRESS PHOTO.com

Bei der Premiere ihres neuen Films überraschte Angelina Jolie gleich doppelt: Zum einen erschien ihr Vater, mit dem sie lange zerstritten war, zum anderen zeigte sie stolz ihr Rücken-Tattoo - trotz seiner Bedeutung.

Blume im Haar, Diamant-Kette um den Hals, doch das schönste Accessoire von Angelina Jolie (42, "Wanted") war bei der New Yorker Premiere ihres neuen Films "First They Killed My Father" ihr riesiges Rücken-Tattoo. Der Rückenausschnitt ihres taupe-farbenen Kleides gab den Blick auf die Körperkunst frei. Dass sie das Tattoo so demonstrativ in Szene setzt, ist angesichts seiner Bedeutung keine Selbstverständlichkeit.

Die Schriftzüge auf ihrer linken Schulter sind bereits mehrere Jahre alt und sollen Jolies ältesten Sohn Maddox (16) beschützen. Die anderen drei Tattoos ließ die Schauspielerin sich während der Dreharbeiten zu "First They Killed My Father" in Thailand stechen. Angeblich sollte es dazu dienen, sie spirituell mit ihrem Ehemann Brad Pitt (53, "Allied: Vertraute Fremde") zu verbinden, der sich Medienberichten zufolge das gleiche Tattoo stechen ließ. Kurze Zeit später hat das Paar sich getrennt.

Ist der Streit vergessen? Jolies Vater kommt zur Premiere

Begleitet wurde Angelina Jolie zu der Premiere übrigens von ihren Kindern Maddox, Pax (13), Shiloh (11), Zahara (12), Vivienne und Knox (beide 9) - und von ihrem Vater Jon Voight (78). Jahrelang hatte es zwischen den beiden keinen Kontakt gegeben, doch offenbar scheinen sie ihren Zwist beigelegt zu haben.