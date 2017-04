Film-Highlights Das sind die TV-Tipps für Ostern

Von pav 13. April 2017 - 18:36 Uhr

Ob Klassiker oder Blockbuster: Auch an diesem Osterwochenende gibt es im Fernsehen wieder zahlreiche zeitlose Filme zu sehen. Von Bilbo Beutlin bis „Boyhood“ – hier sind die TV-Tipps für Ostern im Überblick.





Stuttgart - Bekanntlich soll das Wetter dieses Ostern ja verhältnismäßig bescheiden bleiben – das ist zwar einerseits ärgerlich, kann man doch nicht so viel im Freien unternehmen wie vielleicht in den vergangenen Jahren. Andererseits bietet der wolkenverhangene Himmel vielleicht für den einen oder anderen eine Möglichkeit, nach dem großen Festessen oder der Zusammenkunft mit Familie und Freunden einen gemütlichen Nachmittag oder Abend auf dem Sofa zu verbringen.

Und wie man es an großen Feiertagen gewohnt ist, warten die Fernsehsender auch an diesem Osterfest mit den größten Filmen aller Zeiten auf – darunter natürlich auch diejenigen Streifen, die in der Geschichte der Oscar-Verleihungen bisher am meisten Auszeichnungen abgeräumt haben: „Titanic“ ist da nur ein Beispiel.

Klassiker und TV-Premieren

Doch auch neben solchen Blockbustern, die man womöglich schon unzählige Male gesehen hat (und sich dennoch immer wieder auf’s Neue anschauen kann), ist das diesjährige Osterprogramm gespickt mit vielen neueren Filmen, die man als Kinofan keinesfalls verpassen sollte. Wir haben uns durch die TV-Zeitschriften geblättert und liefern einen Überblick über die TV-Highlights am langen Osterwochenende.