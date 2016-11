Filderstadt-Plattenhardt Drei Leichtverletzte nach Unfall mit Ford Mustang

Von red 19. November 2016 - 22:04 Uhr

Aufgrund eines Fahrfehlers ist der Fahrer eines neuwertigen Ford Mustang in Filderstadt in den Gegenverkehr geraten und in einen anderen Wagen gefahren. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.





5 Bilder ansehen

Filderstadt - Drei Leichtverletzte und 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag in der Hofwiesenstraße in Filderstadt (Kreis Esslingen) ereignet hat. Der 39 Jahre alte Fahrer eines neuwertigen Ford Mustang war auf der Hofwiesenstraße in Richtung Hohenheimer Straße unterwegs. In Höhe der Mörikestraße verlor er aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über seinen PKW und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem entgegenkommenden Skoda eines 43-Jährigen aus Waldenbuch kollidierte.

Mehr zum Thema

Der Fahrer des Ford Mustang, der Skoda-Fahrer und dessen Beifahrerin, eine 37-Jährige aus Waldenbuch, wurden zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Straße war für etwa eine Stunde voll gesperrt, was zu leichten Verkehrsbehinderungen führte.