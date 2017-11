Filderstadt Mädchen in Sauna sexuell belästigt

Von red 13. November 2017 - 12:16 Uhr

Die Polizei wurde am Sonntagabend ins Fildorado gerufen. Foto: dpa

Ein 56-jähriger Mann soll vor zwei Jugendlichen in einer Sauna in Filderstadt onaniert haben.

Filderstadt - Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen ermittelt die Polizei gegen einen 56-jährigen Mann, der am Sonntagabend gegen 18 Uhr im Sport- und Badezentrum Fildorado in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) zwei 16 und 17 Jahre alte Mädchen in der Sauna belästigt haben soll.

Wie die Polizei berichtet, soll der Verdächtige zunächst im Außenbecken des Schwimmbads versucht haben, die Aufmerksamkeit der beiden Mädchen auf sein Geschlechtsteil zu lenken. Wenig später trat er den beiden Jugendlichen schließlich onanierend entgegen, als diese eine Sauna betraten.

Der von den Mädchen verständigte Bademeister verständigte daraufhin die Polizei. Der Verdächtige wird jetzt entsprechend zur Anzeige gebracht.