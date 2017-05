Filderstadt Mädchen täuscht Entführung vor

Von uls 02. Mai 2017 - 17:24 Uhr

Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Ort der angeblichen Entführung.Foto: dpa

In Filderstadt hat eine 13-Jährige für großes Aufsehen gesorgt. Sie hat eine Entführung vorgetäuscht und sich selbst an einen Baum gefesselt.

Filderstadt - Die Polizei auf Trab gehalten hat ein 13-jähriges Mädchen, das am Dienstagmorgen in Filderstadt (Kreis Esslingen) eine Entführung vorgetäuscht hatte. Sie hatte sich gegen 10.30 Uhr bei der Polizei über Notruf gemeldet und behauptet, von einem Mann entführt und in der Nähe des Filderstädter Stadtteils Plattenhardt in den Wald geschleift worden zu sein. Dort habe sie der Mann an einen Baum gefesselt und sei anschließend wortlos verschwunden.

Sofort rückte die Polizei mit einem Hubschrauber und mehreren Streifenwagen aus, ebenso der Rettungsdienst. Schon gegen 11 Uhr fanden sie das Mädchen unverletzt. Wie die Beamten herausfanden, stimmte an der Geschichte des Mädchens alleine die Tatsache, dass sie an den Baum gefesselt war. Sie hatte sich selbst angebunden und sich die ganze Entführung nur ausgedacht, wohl um Aufmerksamkeit zu erregen, mutmaßt die Polizei.

Die Ermittlungen auch über die persönliche Situation des Mädchens dauerten noch an, sagt dazu die Polizeipressesprecherin Andrea Kopp. Das Kind ist strafunmündig, die Polizei prüft gerade, ob sie den Eltern den Einsatz in Rechnung stellen kann.