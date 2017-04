Filderstadt Drei Verletzte bei Unfall mit mehreren Autos

Von ps 11. April 2017 - 17:52 Uhr

Bei Filderstadt-Ost ereignet sich ein Unfall bei dem vier Autos beschädigt und drei Menschen verletzt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.





Filderstadt - Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen auf der oberen Schinderbuckelkreuzung (Kreis Esslingen) sind drei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Eine 52-Jährige fuhr am Dienstagnachmittag mit ihrem Mercedes gegen 15.20 Uhr von Bernhausen kommend in Richtung Bonlanden. An der Anschlussstelle Filderstadt-Ost und der Abzweigung nach Sielmingen kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve zu weit nach links. Ihr Wagen streifte zunächst einen auf der Linksabbiegespur zur B 27 stehenden Mercedes eines 21-Jährigen.

Auto kommt von Fahrbahn ab

Anschließend kollidierte die A-Klasse der Frau den dahinter stehenden Skoda eines 24-Jährigen und prallte noch gegen den dahinter stehenden Opel einer 41-Jährigen. Danach kam das Fahrzeug der Unfallverursacherin von der Fahrbahn ab und kippte zur Seite.

Die beiden Fahrerinnen sowie die Tochter der 41-Jährigen erlitten leichte Verletzungen und mussten ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ebenso gab es einen Rückstau auf die B27. Der Schaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.