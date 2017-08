Filderstadt 16-jähriges Mädchen beleidigt und begrapscht

Von red 06. August 2017 - 12:41 Uhr

In Filderstadt wurden zwei Mädchen von einem Unbekannten beleidigt – und eine der Frauen begrapscht. Foto: dpa

Die Polizei bittet um Hinweise: Ein Unbekannter beleidigt zwei 16 Jahre alte Mädchen in Filderstadt – dann begrapscht er eine der Frauen und will ihr unter den Rock fassen.

Filderstadt - Ein 16 Jahre altes Mädchen ist von einem jungen Mann in Filderstadt (Kreis Esslingen) begrapscht worden. Sie und ein gleichaltriges Mädchen seien am Samstagabend im S-Bahnhof in Bernhausen zunächst von dem Täter angesprochen und mehrfach beleidigt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Eine hinzukommende 20-jährige Frau wollte die Mädchen verteidigen. Der Mann beleidigte die Frauen jedoch weiter und fasste einer der 16-Jährigen an die Oberschenkel. Bevor er ihr weiter unter den Rock fassen konnte, wich das Opfer zurück. Als ein weiterer Passant hinzukam, flüchtete der Täter in Richtung der Gleise.

Polizei sucht Zeugen

Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Der Mann sei 20-25 Jahre alt, 1, 80 Meter groß und hatte eine schlanke Figur. Er hatte einen dunklen Teint, einen Dreitagebart und kurze Haare, die an den Seiten abrasiert waren. Auffällig war, dass er auf dem linken Auge schielte.

Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover und einer hellbraunen hochgekrempelten Cargohose. Zudem sprach er nur gebrochen Deutsch. Er war in Begleitung eines gleichaltrigen Mannes, der sich nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht an den Taten beteiligte. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter der Telefonnummer 0711/70913 um Zeugenhinweise.