Filderauffahrt zwischen Hedelfingen und Heumaden Autofahrer müssen längere Wartezeiten einplanen

Von Konstantin Schwarz 27. August 2017 - 15:39 Uhr

Vorsicht Bauarbeiten! An der Filderauffahrt ist mit Wartezeiten zu rechnen. Foto: dpa

Auf der Filderauffahrt müssen Autofahrer in den nächsten Wochen Wartezeiten vor einer Ampel einplanen. Unter der Straße wird eine Gasleitung verlegt.

Stuttgart. - Die Filderauffahrt zwischen Hedelfingen und Heumaden muss in den kommenden Wochen teilweise gesperrt werden, das teilt das Unternehmen Netze BW mit. Es verlegt im Bereich der Einmündung der Bockel-straße in Heumaden unter der Filderauffahrt eine neue Gas-Hochdruckleitung.

Voraussichtlich von diesem Montag an werde die Straße halbseitig gesperrt, der Verkehr per Ampel geregelt. In der Bockelstraße wird unter der Regie des städtischen Tiefbauamts in der folgenden Woche ein neuer Straßenbelag aufgebracht, nachdem die Leitungsbaustelle dort abgeschlossen wird. Verkehr aus Richtung Heumaden wird über die Nellinger Straße umgeleitet.