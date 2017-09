"Fifty Shades Freed" Der fesselnde erste Trailer ist da

Von (wue/spot) 11. September 2017 - 12:07 Uhr

Das erste Poster zu "Fifty Shades Freed" Foto: facebook.com/fiftyshadesmovies

Verrucht, spannend und unerwartet actionreich: Im ersten Teaser-Trailer zu "Fifty Shades Freed" geht es kräftig zur Sache.

Das wohl unanständigste Kino-Epos der vergangenen Jahre geht in eine neue Runde: Wie schon der erste und der zweite Teil der Filmreihe soll auch "Fifty Shades Freed" - in Deutschland "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust" - pünktlich zum Valentinstag erscheinen. Doch schon jetzt hat das Team hinter dem kommenden dritten Teil einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht - und der rund einminütige Clip hat noch mehr zu bieten, als man vielleicht vermuten könnte.

Die Ehe ist nur der Anfang

Das Video eröffnet mit Anastasia Steele (Dakota Johnson, 27) in einem aufregenden Spitzen-Brautkleid. An ihrer Seite Christian Grey (Jamie Dornan, 35), der ihr ein romantisches Eheversprechen gibt. Mit einem Privatjet geht es dann ab in die Sonne. Doch die Situation nimmt schnell eine düstere Wendung. Das glückliche Eheleben währt nicht lange, denn neben heißen Sexszenen zeigt der Trailer auch Autoverfolgungsjagden und adrenalingeladene Knarren-Action.

Neben Dornan und Johnson werden im dritten Teil unter anderem auch Arielle Kebbel, Tyler Hoechlin, Max Martini, Luke Grimes, Rita Ora und Brant Daugherty zu sehen sein. Mit dem Trailer wurde zudem das erste Filmposter veröffentlicht. Auf diesem ist Anastasia in ihrem Brautkleid zu sehen.