VfB-Legende Hitzlsperger „Schwule Fußballprofis sollen sich outen“

Von pma 08. März 2017 - 11:08 Uhr

Thomas Hitzlsperger hat ein bemerkenswertes Plädoyer zum Thema Outing gehalten.Foto: Bongarts

Der ehemalige VfB-Stuttgart-Star Thomas Hitzlsperger hat sich vor Jahren als homosexuell geoutet. Beim jetzigen Fifa-Kongress hat er erklärt, warum ein Coming-out ein immens wichtiger Schritt ist. Das Video entwickelt sich zum viralen Hit.

Zürich - Vor etwas mehr als drei Jahren gingen der ehemalige VfB-Star Thoams Hitzlsperger an die Öffentlichkeit. Er bekannte sich zu seiner Homosexualität. Neben seiner aktuellen Tätigkeit für den VfB Stuttgart ist „Hitz, the Hammer“ ein gefragter Gast. Er redet in Talkshows, arbeitet als TV-Experte, hält Vorträge – und war an diesem Montag zu Gast beim Fifa-Kongress in Zürich.

Seedorfs Frage und Hitzlspergers bemerkenswerte Antwort

Bei dieser Veranstaltung hatt Clarence Seedorf, ehemaliger holländischer Nationalspieler und Weltstar, dann einen Frage. Seedorf fragte Hitzlsperger, ob es denn wirklich nötig sei, sich als Fußballer in der Öffentlichkeit zu outen. Heterosexuelle Menschen würden dies ja auch nicht auf derartige Weise tun. Die Antwort Hitzlspergers ist herrausragend. Zeiteweise brandet Applaus auf.

„Fußballer sind Vorbilder. Viele Leute haben Probleme mit dieser Sexualität und Fußballer sind in der Lage, Dinge zu verändern. Ich wüsste nicht, warum ich nicht über meine Sexualität reden sollte. Andere Leute machen das schließlich auch.“ Warum es so wichtig ist, dies offen anzusprechen, erklärte Hitzlsperger wie folgt: „So lange Leute damit ein Problem haben, ist es wichtig, an die Öffentlichkeit zu gehen und über seine Sexualität zu sprechen. Hoffentlich wird es dann eines Tages kein großes Problem mehr sein. Deswegen sprechen wir darüber, und nicht, um euch zu nerven.“

Seedorf bedankt sich bei Hitzlsperger

Das viral gehende Kurzvideo lässt den Niederländer etwas dumm dastehen. Richtig ist jedoch, dass sich Seedorf von Hitzlspergers Antwort überaus beeindruckt zeigte. „Ich habe eine Menge schwuler Freunde, es geht also nicht darum, dass es mich stört, verstehe mich da nicht falsch. Ich denke, dass das eine bewundernswerte Sache ist. Und es ist das erste Mal, dass ich eine Erklärung wie diese bekomme. Du redest über das große Ganze. Und ich wünsche mir wirklich, dass auch andere eine ähnliche Erklärung geben würden, denn das würde auch das Verständnis der Empfänger verändern. Mein Kompliment, wirklich“, antwortete Seedorf im originalen Video, dass das Gespräch in Gänze wiedergibt.

Das Video in voller Länge

Dies ist die komplette Podiumsdiskussion auf dem Fifa-Kongress zum Thema Chancengleichheit und Inklusion. Ab Minute 65,44 ist der ganze Abschnitt mit Seedorf und Hitzlsperger zu sehen.