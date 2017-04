Fibo in Köln Das sind die neuen Sporttrends

Von kaf 07. April 2017 - 07:23 Uhr

Aqua-Fitness ist der neue Workout-Trend: Aber nicht im Hallenbad, sondern im Wassertank im Studio.Foto:

Immer nur dasselbe Ausdauer- und Krafttraining im Fitness-Studio ist auf Dauer zu langweilig? Inspiration bietet da die Fitnessmesse Fibo in Köln, auf der die Branche noch bis Sonntag Fitnesstrends vorstellt. Ein Überblick.

Stuttgart/Köln - In den Fitness-Studios der Bundesrepublik waren noch nie so viele Menschen angemeldet wie bisher – 10,08 Millionen Mitglieder sollen es bereits sein. Darunter finden sich sicherlich viele Karteileichen, die es aber auch in Sportvereinen gibt. Gerade unter 30-Jährige geben laut einer Studie von YouGov aus dem Jahr 2014 gerne die Muckibude als beliebten Freizeitort an. Doch nur stupide Gewichte zu heben, reicht schon lange nicht mehr.

Das hat auch die Fitnessbranche erkannt und bietet jedes Jahr neue Trends, um die Kunden bei Laune zu halten. Auf der Fitnessmesse Fibo in Köln gibt es noch bis Sonntag diverse Neuheiten zu erkunden. Wer es so spontan nicht auf die Messe schafft, erfährt hier, welche Trends sich für 2017/2018 abzeichnen: