Feuerwehreinsatz zwischen Gerlingen und Leonberg Gartenhaus brennt komplett nieder

Von Stefanie Köhler 01. Oktober 2017 - 13:08 Uhr

Aus bislang noch unbekannter Ursache ist am frühen Sonntagmorgen im Gewann Bonholz zwischen Gerlingen und Leonberg ein Gartenhaus aus Holz bis auf die Grundmauern niedergebrannt.





Gerlingen - Aus bislang noch unbekannter Ursache ist am frühen Sonntagmorgen im Gewann Bonholz zwischen Gerlingen und Leonberg ( Kreis Ludwigsburg ) ein Gartenhaus aus Holz bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Gerlingen war rund vier Stunden lang im Einsatz. Im Morgengrauen sind 32 Feuerwehrleute in sechs Fahrzeugen zur Brandstelle ausgerückt. Da es laut Feuerwehr nicht ersichtlich war, wie es zu dem Brand gekommen ist, ermittelt nun die Polizei.

Feuerwehr musste Schläuche den Hang hinaufschleppen

Im Bonholz hatten die Feuerwehrleute nicht nur wegen der Dunkelheit schwer zu kämpfen: Weil es in der Nacht geregnet hatte, war das Gebiet rund um das Gartenhaus rutschig. Das erschwerte die Löscharbeiten, zumal das Gartenhaus auf einem Hanggrundstück etwa hundert Meter von der Straße entfernt gestanden hatte. „Wir mussten die Schläuche und alle anderen Geräte und Werkzeuge den Hang hinaufschleppen“, berichtete Dennis Blos, der zweite stellvertretende Kommandant. Die Löscharbeiten hätten sich auch deshalb aufwändig gestaltet, weil die Feuerwehr viel Brandgut auseinanderziehen und löschen musste.

Laut Blos hatte eine Radfahrerin gegen 5.40 Uhr den Brand über den Notruf 112 gemeldet. Die Frau war zu dem Zeitpunkt in der Dieselstraße unterwegs, als sie in der Ferne die Flammen entdeckte. Kurze Zeit später traf die Feuerwehr bei der Frau ein und fuhr dann Richtung Leonberger Straße weiter. „Schon am Ortsausgang haben die Flammen uns den Weg gewiesen“, beschrieb Blos die Fahrt zum Bonholz.