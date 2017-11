Feuerwehreinsatz Kleines Haus an der Weinsteige in Brand geraten

Von bpu 26. November 2017 - 10:09 Uhr

An der Oberen Weinsteige in Degerloch ist ein größeres Gartenhaus in Brand geraten. Personen befanden sich nicht in dem Gebäude.





Degerloch - In der Nacht auf Sonntag ist die Feuerwehr gegen 0.37 Uhr zu einem Einsatz auf der Oberen Weinsteige gerufen worden. An der Ecke Römerstraße (Degerloch) war ein größeres Gartenhaus in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kamen Flammen und Rauch aus dem Eingangsbereich. Zu diesem Zeitpunkt war laut Feuerwehr unklar, ob sich Personen in dem Gebäude aufhielten.

Während die Feuerwehr zu löschen begann, verschafften sich mehrere Trupps unter Atemschutz Zugang zum Gebäude und suchten nach möglichen Personen, doch es befand sich niemand im Inneren.

Häuschen zu Wohnzwecken eingerichtet

Gegen 1.30 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr sicherte das Dach mit Folien gegen Nässe, schaltete den Strom ab und verschloss den abgebrannten Eingangsbereich mit Spanplatten.

Laut Polizei ist in dem Haus offiziell niemand gemeldet, allerdings sei es offenbar zu Wohnzwecken eingerichtet. Nach dem Brand ist das Haus unbewohnbar. Der Schaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.