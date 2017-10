Feuerwehreinsatz in Vaihingen/Enz Brand in Flüchtlingsunterkunft

Von red/sada 23. Oktober 2017 - 18:42 Uhr

Das Dachgeschoss ist nicht mehr Bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von 10 000 Euro. Foto: dpa

Durch vergessenes Essen auf dem Herd ist die Küche in einer Flüchtlingsunterkunft in Vaihingen an der Enz in Brand geraten.

Vaihingen/Enz - In einer Gemeinschaftsküche im Dachgeschoss einer Flüchtlingsunterkunft in der Friedrichstraße in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) hat auf dem Herd vergessenes Essen am Montagnachmittag zu einem Brand geführt. Wie die Polizei berichtet hatten Nachbarn gegen 14.30 Uhr Rauchentwicklung festgestellt und die Feuerwehr alarmiert, die mit 42 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen zum Brandort ausrückte.

Mehr zum Thema

Ein Bewohner wurde ins Krankenhaus gebracht

Die Flammen in der Küche waren schnell gelöscht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. Ein Bewohner, der mit einem Feuerlöscher die Brandbekämpfung aufgenommen hatte, wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Räume im Dachgeschoss sind vermutlich vorübergehend nicht bewohnbar.