Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Vaihingen Wohnhaus nach Brand unbewohnbar

Von Alexandra Kratz 16. November 2016 - 16:19 Uhr

Bei dem Brand erlitt die 68-jährige Bewohnerin des Hauses am Friedemannweg Verletzungen und eine Rauchgasvergiftung.Foto: SDMG

Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist das Wohngebiet Höhenrand am Dienstag teilweise für Autofahrer gesperrt gewesen.

Vaihingen - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstagnachmittag in einem Haus am Friedemannweg ein Brand ausgebrochen. Die 68-jährige Bewohnerin, die offenbar alleine in dem Haus lebt, verständigte kurz nach 16 Uhr eine Nachbarin. Diese wählte den Notruf.

Von der Integrierten Leitstelle aus wurden ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen, ein Rettungswagen und der Notarzt alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen bereits Flammen aus dem Haus. Das Erdgeschoss brannte komplett. Mehrere Fenster waren bereits zerborsten.

Die Bewohnerin hatte sich bereits selbst aus dem brennenden Gebäude retten können und wurde von ihrer Nachbarin betreut. Die 68-jährige Frau hatte Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung erlitten. Rettungskräfte kümmerten sich um die ältere Dame und brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an

Die Feuerwehrleute durchsuchten unter Atemschutz das Wohnhaus. Aufgrund des starken Qualms waren die Löscharbeiten langwierig. Die Rettungskräfte öffneten weitere Fenster. Um einzelne Glutnester lokalisieren zu können, musste die Feuerwehr teilweise das Inventar des Gebäudes entfernen. Die Feuerwehr war mit mehr als zehn Fahrzeugen im Einsatz. Zusätzlich waren ein Notarztwagen und ein Rettungswagen vor Ort.

Die Feuerwehr und die Rettungskräfte kämpften mehrere Stunden lang gegen die Flammen. Wegen der Löscharbeiten war das Wohngebiet Höhenrand teilweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Von der Möhringer Landstraße kommend durften die Autofahrer nicht in die Wörthstraße beziehungsweise die Straße Am Wallgraben einbiegen. Das Gebäude am Friedemannweg ist nach dem Brand unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.