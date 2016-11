Feuerwehreinsatz in Rutesheim Scheune brennt komplett ab

Von red 22. November 2016 - 07:29 Uhr

In Rutesheim im Kreis Böblingen ist eine Scheune abgebrannt. Während den Löscharbeiten mussten mehrere Anwohner aus den umliegenden Gebäuden evakuiert werden.





Böblingen - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagabend eine Scheune in der Flachter Straße in Rutesheim (Kreis Böblingen ) in Brand. Mehrere Anwohner hatten laut Polizei kurz vor 21 Uhr das Feuer in der Scheune gemeldet, die beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr bereits im Vollbrand stand. Während den Löscharbeiten mussten mehrere Anwohner aus den umliegenden Gebäuden evakuiert werden. Sie wurden vom Rettungsdienst auf dem Kirchplatz betreut.

Starke Hitzeentwicklung

Durch die starke Hitzeentwicklung wurden mehrere Fenster und Rollläden an den angrenzenden Gebäuden in Mitleidenschaft gezogen. Der Dachstuhl der Scheune wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und 86 Wehrleuten im Einsatz. Vom Rettungsdienst waren sieben Fahrzeuge mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf insgesamt rund 50.000 Euro. Die Anwohner konnten gegen 22:45 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren.

Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.