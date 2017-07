Feuerwehreinsatz in Leonberg Kleinkind aus überhitztem Auto befreit

Von red 19. Juli 2017 - 12:47 Uhr

In Leonberg ist ein Kleinkind aus einem aufgeheiztem Auto gerettet worden (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 16 Monate altes Kleinkind ist von der Leonberger Feuerwehr aus einem aufgeheizten Auto befreit worden. Die Mutter hatte versehentlich den Autoschlüssel im Fahrzeug liegen gelassen.

Leonberg - Weil ein 16 Monate altes Kind am Dienstagnachmittag in der sommerlichen Hitze in einem Auto eingeschlossen worden war, musste die Freiwillige Feuerwehr Leonberg mit sechs Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen in die Gotthold-Ege-Straße in Leonberg ausrücken.

Wie die Polizei berichtet, hatte gegen 15.10 Uhr die 31 Jahre alte Mutter ihren Audi am Fahrbahnrand im Bereich eines Kindergartens abgestellt und die Autoschlüssel im Fahrzeug liegen gelassen. Anschließend aktivierte sich die automatische Verriegelung des Fahrzeugs, sodass das Kleinkind auf dem Rücksitz eingesperrt wurde.

Die Mutter alarmierte die Feuerwehr. Zur Vorbeugung gegen die Sonneneinstrahlung haben die eingesetzten Feuerwehrkräfte das Auto mit einer Plane abgedeckt. Der Ehemann konnte mit einem Zweitschlüssel zügig herbeieilen und das Kind unverletzt aus dem aufgeheizten Auto befreien.