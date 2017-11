Feuerwehreinsatz in Göppingen Brand in Dachstuhl eines leer stehenden Hauses

Von aks 06. November 2017 - 17:35 Uhr

Der Dachstuhl eines leer stehenden Hauses hat am Montag in Göppingen gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.





Göppingen - Am Montagnachmittag hat ein Dachstuhl eines leer stehenden Hauses in Göppingen gebrannt.

Laut Polizei wurde gegen 15.30 Uhr gemeldet, dass ein Gebäude in der Grabenstraße in Göppingen stark rauche. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen aus und konnte den Brand am Dachstuhl des Hauses schnell löschen.

Verletzt wurde niemand, da das betroffene Gebäude derzeit nicht bewohnt wird. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Möglicherweise haben die Arbeiten an einem Flachdach am Gebäude daneben etwas mit der Entstehung des Brandes zu tun. Die Polizei in Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.