Feuerwehreinsatz in Asperg 2500 Liter Salzsäure laufen aus

Von Rafael Binkowski 06. November 2017 - 09:01 Uhr

Erneut muss die Asperger Feuerwehr zu einem Gefahrguteinsatz: Bei der Firma Collini in der Siemensstraße laufen 2500 Liter Salzsäure aus. Es wird eine lange Nacht für die Rettungskräfte.





Asperg - Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu der Chemiefirma Collini in die Siemensstrasse nach Asperg gerufen. Eine Brandmeldeanlage hatte Alarm geschlagen. Wie schon öfter in der Firma wurde aus einem Brandmelderalarm wieder ein Gefahrguteinsatz. Aus einem Becken mit Beize sind 2500 Lieter Salzsäure ausgelaufen und sammelten sich in einer Auffangwanne. Umgehend wurden Einsatzkräfte aus Asperg, Tamm, Schwieberdingen und Ludwigsburg hinzugezogen. Ein großer Gefahrguteinsatz lief an. Mit schweren Chemikalienschutzanzügen gingen mehrere Trupps in das Gebäude. Sie konnten das Medium auffangen und mit einem Gefahrgutpumpe umpumpen. Verletzte gab es nicht. Erst im Juli war die Asperger Feuerwehr zu einem Gefahrguteinsatz alarmiert worden, die Brandbekämpfer sind für solche Chemieunfälle speziell ausgerüstet. Auch bei der betroffenen Firma ist es nicht das erste Mal, dass die Asperger Feuerwehr wegen eines Chemieunfalls im Einsatz ist.

