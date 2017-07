Feuerwehr Stuttgart Fahrzeug brennt komplett aus

Von Christine Bilger 07. Juli 2017 - 16:23 Uhr

Einsatz am Echterdinger Ei: Ein Auto brennt aus. Foto: dpa

Am Donnertagvormittag kommt es zu Verkehrsbehinderungen am Echterdinger Ei. Ein Auto brannte aus. Die Polizei hat eine erste Vermutung zur Brandursache.

Stuttgart - Die Feuerwehr hat am Freitag zu einem Brand am Echterdinger Ei ausrücken müssen. Das Feuer war gegen 9.40 Uhr in einem Renault Kleinwagen ausgebrochen, als dieser auf dem Zubringer von der Bundesstraße 27 auf die Autobahn 8 in Richtung München fuhr, meldet die Polizei. Der Wagen, der in Rumänien zugelassen war, brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand.

Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt gewesen

Für die Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr Stuttgart musste der Autobahnzubringer etwa eine halbe Stunde lang gesperrt werden, sagte ein Polizeisprecher. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Schaden wird mit 7000 Euro angegeben. Die Polizei geht davon aus, das ein technischer Defekt den Brand verursachte.