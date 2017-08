Feuerwehr Ludwigsburg Abschied vom Kommandanten

Von http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kommandant-in-ludwigsburg-abberufen-bei-der-feuerwehr-brennt-die-huette.425f2447-58df-486b-ade5-90d6a39bfcfb.html http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.hilferuf-der-feuerwehrleute-in-ludwigsburg-feuerwehr-wehrt-sich-gegen-ihren-chef.17e05cf2-4593-4009-93c7-5564d4fd81c8.html 01. August 2017 - 17:35 Uhr

Andreas Thoß Foto: privat

Eigentlich wollte Andreas Thoß zurück an die Spitze. Doch nun hat sich der ehemalige Kommandant der Ludwigsburger Feuerwehr offiziell von seinen Kameraden verabschiedet. Demnächst wird er auch die Stadt verlassen.

Ludwigsburg - Im Amt ist Andreas Thoß bereits seit Dezember des vergangenen Jahres nicht mehr gewesen, nun hat sich der ehemalige Kommandant der Ludwigsburger Feuerwehr offiziell von seinen Kameraden verabschiedet. Die Feuerwehr Ludwigsburg sei lange seine Herzensangelegenheit gewesen, sagte er im Gesamtausschuss der Feuerwehr, dem freiwillige und hauptamtliche Mitglieder angehören. Seinem Nachfolger, der noch nicht gewählt ist, wünschte er alles Gute und „eine echte Chance“.

Thoß war im Dezember abberufen worden. Wie später bekannt wurde, hatten sich die hauptamtlichen Feuerwehrmänner in einem Brief an den Oberbürgermeister über Thoß’ „komplettes Führungsversagen und unüberwindbare Defizite in der Menschenführung“ beklagt gehabt. Zunächst wollte Thoß rehabilitiert werden, doch inzwischen haben sich die Stadt und er geeinigt. Details nennt die Verwaltung nicht, nur so viel: In einer gemeinsam konzipierten Vereinbarung seien die gegenseitigen Interessen berücksichtigt worden, die Auseinandersetzung sei damit beendet.

Andreas Thoß ist noch bei der Stadt beschäftigt, er arbeitet im Fachbereich Sicherheit und Ordnung. Allerdings wolle er sich „alsbald“ beruflich neu orientieren, heißt es in einer Pressemitteilung.