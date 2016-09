Feuerseefest in Stuttgart Der Westen lädt zur Sause am See

Von Kathrin Wesely 14. September 2016 - 13:22 Uhr

Die Fahrt in der Hosenboje über den See ist immer der Renner.Foto: Sybille Neth

Von Donnerstag bis Sonntag wird rund um die Johanneskirche und den Feuersee in Stuttgart mit Musik, Tanz und allerlei Programm gefeiert. Zum Auftakt am Donnerstag stehen die Bands Kaufmann Frust und Fabian auf der Bühne.

S-West - Feuer, Wasser Luft: Mitte dieser Woche steigt das alljährliche Feuerseefest von Merlin und Rosenau. Von Donnerstag bis Sonntag wird rund um die Johanneskirche und den Feuersee gefeiert, und der Stadtbezirk ist auf den Beinen. Der Auftakt ist am Donnerstag, 15. September, gegen 16 Uhr, wenn die gastronomischen Stände öffnen. Um 19 Uhr kommt die Band Kaufmann Frust auf die Bühne. Die vier Stuttgarter Musiker genießen inzwischen Kultstatus. Ihr Sound bewegt sich zwischen Post-Punk, Indie-Pop und Slowcore und lässt die 90er Jahre wieder aufleben. Dabei fühlen ihre deutschsprachigen Texte der Zeit auf den Zahn. Um 20.30 Uhr ist Schichtwechsel und die Band Fabian mit ihrer „ambivalenten Popmusik“ ist am Drücker. In Anlehnung an die New Wave und Hip-Hop-Musik sowie an Punk und Funk, spielen sie Stücke, die zum Tanz bitten.

Dralles Programm

Die drei kommenden Tage ist dann ein dralles Programm geboten. Am Samstag und Sonntag steht jeweils um 11 Uhr wieder die äußerst beliebte Hosenboje für die Kinder parat. Sie ist ursprünglich ein Rettungsmittel für Schiffbrüchige. Über eine Seilverbindung in luftiger Höhe zwischen gestrandetem Schiff und Festland wurden und werden Schiffbrüchige gerettet. Eine solche Hosenboje wird beim Fest zwischen der „Halbinsel“ und dem Festland an der Rotebühlstraße gespannt. Kinder dürfen gegen Gebühr über den See rutschen. Geboten sind des weiteren ein Seiltanz über den See, Info-Stände von Vereinen und Einrichtungen sowie zahlreiche kulinarische Angebote von Professionell und Privat. Mit dabei ist auch in diesem Jahr die DeKuMo–Cabana, eine Präsentationsplattform für modernes Design, Kunst und junge Mode. Der Markt ist am Freitag von 16 bis 22 Uhr aufgebaut, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Der Food Market, auf gut schwäbisch „Schnabulationsmarkt“, gesellt sich am Samstag und Sonntag dazu. Dort können alle, die raffinierte kulinarische Ideen haben, Ihre Produkte feilbieten.

Rock am Feuersee

Auf der Bühne stehen am Freitagabend Lumpenpack und die Down Dirty Dogs. Der Singer-/Songwriter Roman Wreden kommt Samstag mit neuer Platte und anschließend rocken Eric Gauthier & Band den Feuersee. Die Kinder des Westens stehen am Samstag und am Sonntag jeweils um 13.30 Uhr mit der Wahwahwest-Musikschule und um 15 Uhr mit dem Salamaleque-Tanzprojekt auf der Bühne. Die Wahwahs rocken beim Feuerseefest für gewöhnlich ihr Publikum in die Knie, und die Dance Company unter der Leitung von Heidi Rehse überrascht mit neuen Choreografien. Im Anschluss an die Darbietungen der Jüngsten folgt am Samstag und Sonntag jeweils ein Bühnenprogramm für Vorschulkinder. Erwartet werden die Gauklerin Minna und Ina Z., die Stelzenläuferin. Den Abschluss des Festes machen die Slackliner, die am Sonntag um 17 Uhr auf Seilen über den Feuersee spazieren.

Die Veranstalter Merlin und Rosenau sind überzeugt, dass auch ihr sechstes Feuerseefest ein Publikumsrenner wird. „Das September-Wochenende am Ende der Sommerferien hat sich bewährt, da die Urlauber aus der Ferne zurück sind, man sich im Alltag und heimischen Stadtteil wieder eingewöhnt hat und sich über ein Wiedersehen mit Freunden und Nachbarn freut“, meint Annette Loers vom Merlin. Eine Übersicht über das Programm findet sich auf ausgelegten Flyern im Bezirk sowie im Internet unter der Adresse www.feuerseefest.de.